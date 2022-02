Carnavaleske sferen bij bereiken hoogste punt van Terrazzo in het Bossche Paleiskwartier

De Kooi in Den Bosch is verhuisd naar noodunit: Snackbar al ruim halve eeuw ontmoe­tings­plek voor jong en oud in De Kruiskamp

DEN BOSCH - De liefhebbers van gehaktballen en frietje hachee in de wijk De Kruiskamp hebben er zowat drie maanden op moeten wachten. De vertrouwde snackbar aan de Kooikersweg in Den Bosch is sinds kort weer open. De Kooi bivakkeert de komende anderhalf tot twee jaar in een noodunit naast het gesloopte winkelcentrum.

15 februari