Carnavalsclubs doen het met de groepsapp, een kerstpakket en een brandewijntje

Corona slaat ook in Oeteldonk een gat in de ziel. Ook al probeert de organiserende Oeteldonksche Club tal van activiteiten digitaal en via televisieuitzendingen in de huiskamers te krijgen. En zijn er diverse initiatieven die via Facebook of YouTube te volgen zijn. Zoals het Grand Gala du Kwèk (zaterdagavond) of een speciale uitzending over de jaarlijkse Kletsavonden (woensdagavond).