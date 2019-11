Carnavalsfeest barst los, op de elfde van de elfde blaast een Oeteldonkse wind

Duizenden explosie­ven gevonden in Isabella­vij­ver Vught, klein én groot; EOD wekelijks ter plaatse

13:50 VUGHT - In de Isabellavijver in Vught zijn duizenden stuks explosieven gevonden. Klein én groot. Waaronder op scherp staande mortiergranaten. De EOD is volgens burgemeester Roderick van de Mortel wekelijks ter plaatse om munitie te ruimen.