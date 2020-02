‘Carnavalsoorlog’ om nieuwe Minister-President Oeteldonk

Vughts Museum opent ‘kwartaal­kast’ voor Vughtse kunste­naars

10:54 VUGHT - De eerste kunstenaar die in de ‘Kwartaalkast’ van het Vughts Museum exposeert is Stijn Molenkamp. De 'kwartaalkast’ is een nieuw initiatief van het museum en biedt Vughtse kunstenaars de kans om één of meerdere werken een kwartaal lang te exposeren.