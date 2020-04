Carnavalsvereniging Attenooije steunt Oeteldonkse cafés met ‘Un rundje veur laoter’

,,Het is weliswaar een van de vele initiatieven om de horeca een steuntje in de rug te geven. Maar we hopen dat de verbindende kracht en het grote netwerk binnen Oeteldonk ervoor kunnen zorgen dat deze actie een succes wordt voor de deelnemende kroegen.’’ Dat zegt voorzitter Bram van der Schoot.

Een kleine kans

Via website rundje.attenooije.nl is het mogelijk om een 'rundje’ bier en frisdrank te bestellen. Een rundje van van 11 drankjes kost 33 euro en dat kan oplopen tot elf rundjes voor 333 euro. De cheques kunnen alleen worden geïnd bij de gekozen kroeg. Dat kan tijdens carnaval 2021 of tijdens carnavalsevenementen, zoals 11-11 en eventueel op een ander moment in overleg met de eigenaar.

Attenooije houdt er rekening mee dat deelnemers voor die tijd failliet gaan. ,,Dan proberen wij het op te lossen met hulp van de andere deelnemers, maar er bestaat een kleine kans dat je je rundje niet kunt innen’’, aldus Van der Schoot.

Niet teveel versnipperen