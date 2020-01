Carnavalswagens jeugd Waoterrijk bijna klaar: ‘als je ziet wat ze bouwen, ongekend’

NULAND - Vele kinderen uit Nuland zijn deze zondagmorgen druk in de weer met hun carnavalswagen. Net als op andere vrije dagen. Met één groot verschil: het Waoterrijks Droogdok is geopend voor publiek zodat iedereen, maar natuurlijk vooral ouders, opa’s en oma’s, kan zien hard er wordt gewerkt.

Minister van optocht van de Waoterrijkers Michel van Geest (47) vertelt dat ze met deze open dag de 12 jeugdgroepen de aandacht willen geven die ze verdienen. van Geest regelt alles omtrent de bouwhal en de carnavalsoptocht die voor zowel jeugd als volwassenen gezamenlijk is. ,,Als je ziet wat die jeugd tegenwoordig aan het bouwen is, dat is ongekend, zo mooi”.

Volledig scherm Er viel nog volop te plakken aan de wagen vban CV We moake ut mee. © José van der Biezen

Voor de gezelligheid

Martijn van den Hanenberg (15 jaar) van cv We Moake ut mee, verklapt dat zijn club een vliegtuig en luchtballon maakt. ,,We vliegen schots en scheef, alles wat bij het carnavalsthema past”. Op de vraag of ze voor de eerste prijs gaan, glimlacht hij: ,,Nee, we gaan vooral voor de gezelligheid, dan moet het wel goed komen.”

De Bende van Ellende bestaat uit 38 kinderen van 11 en 12 jaar die allemaal in groep 8 zitten. Tijdens de carnaval kunnen ze niet allemaal meelopen, want in deze groep zit ook de jeugdraad én prinses Brecht en prins Rick. Die moeten dan allemaal in de (prinsen)boot. De wagen van de Bende staat er kleurig bij en is zo goed als klaar. Len van Boord (11) licht het ontwerp toe: ,,Het is een huis en mascotte Janus. Daarvan zie je alleen hoofd, handen en voeten. Het lijkt dan net dat hij in het huis zit.”

Er valt altijd wel iets te lachen

De groep van cv De Schikmakers maakt een schots waarin een pop zit met scheve tanden en een steek die scheef staat. Thomas Janssen (13) licht toe dat ze alles zelf hebben gemaakt en óók gelast. En daarom duurt het wat langer. Hopelijk zijn ze dit weekeinde klaar met plakken. Ook hier is de sfeer belangrijk. ,,Het is gezellig met zijn allen samen, er valt altijd wel iets te lachen.”