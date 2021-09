Cel- en taakstraffen voor Bossche familie die ander gezin bedreigde en kogels afvuurde op bestelbus

Zorgen even vergeten bij IJzeren Man: verhalen getraumati­seer­de kinderen grijpen aan

26 september VUGHT - Even alle ellende vergeten en gewoon kind zijn. Dat is het doel van de Dream4Kids Clubdag. Zo’n honderd ernstig getraumatiseerde kinderen zijn zaterdag in het zonnetje gezet op recreatiepark de IJzeren Man in Vught.