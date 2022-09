Celbrand op psychiatrische afdeling van PI Vught

Vierde celbrand in 2022

Meer dan eens vinden er celbrandjes plaats in PI Vught. In 2020 was er sprake van zeven brandjes in een half jaar tijd. In 2022 gaat het tot nu toe om vier incidenten: in februari, mei en twee keer in september. Het aantal celbrandjes in Vught is niet opmerkelijk meer dan bij andere gevangenissen, vertelt de woordvoerder. ,,PI Vught is een grote gevangenis met veel PPC-plekken (Penitentiair Psychiatrisch Centrum).”