Cello en ROC de Leijgraaf slaan de handen ineen

Doe-expo Big Brother or Smart Sister bij Avans onderzoekt invloed van technolo­gie

15:20 DEN BOSCH - Wat is de invloed van technologie op ons leven en op de (sociale) veiligheid, zowel in positieve als in negatieve zin? Aan de hand van het werk van negen professionele kunstenaars wordt dit onderzocht tijdens de doe-expo Big Brother or Smart Sister.