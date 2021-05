Cello mag in Zuid geen ‘zware cliënten’ huisvesten

Voetbaltie­ners snakken naar competitie, ’Ik mis vooral de uitdaging’

25 april DEN BOSCH - Alle voetbalcompetities liggen voorlopig nog tot 7 juli aan banden. De KNVB Regio Cup lijkt voor veel teams mogelijk de eerste stip op de horizon, maar er is in dat opzicht nog weinig concreets te melden. Jeugdteams mogen momenteel wel onderling een potje ballen. Of dat werkelijk bevredigend is? Een rondje langs de velden in Den Bosch.