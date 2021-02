Celstraf geëist voor doodschudden baby. Vader: ‘Hij keek dwars door mij heen’

UPDATE Overlast bij Wilhelmina­b­rug: Stadskloos­ter kan volgens gemeente uitkomst bieden met dagopvang

23 februari DEN BOSCH - Dak- en thuislozen die volgens buurtbewoners geregeld overlast veroorzaken bij de Bossche Wilhelminabrug zouden eventueel terecht kunnen in Stadsklooster San Damiano aan de Van der Does de Willeboissingel. Dat is ongeveer honderd meter van de brug die vanaf het station dé entree is naar het centrum.