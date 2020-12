Celstraf voor man die kokend water goot over partner: dochtertje (4) zag het gebeuren

Wie zong het Ave Maria in SS-concentra­tie­kamp Vught?

18:05 VUGHT - In het programma Soundtrack van de Bevrijding vertelt onder andere verzetsheldin Joke Folmer over hoe ze zichzelf en haar medegevangenen in de dodencel en in SS-concentratiekamp Vught op de been hield. Ze zong Franse liedjes.