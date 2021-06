Centen ontbreken, er gaat het komende jaar niet zo gek veel aan extra’s gebeuren in Den Bosch

In een notendop: de coronacrisis heeft ook Den Bosch miljoenen gekost en het is nog maar de vraag of het Rijk (het nieuwe kabinet) het komende jaar net zo gul is om dat geld te compenseren. Hoskam becijferde dat de komende drie jaar bij elkaar opgeteld tussen de drie (gunstig scenario) en vijftien miljoen euro (ongunstig scenario) aan bezuinigingen dreigt, afhankelijk van de rijksbijdrage. Geld voor nieuw beleid is er dus sowieso niet en dan komen er in maart 2022 ook nog eens gemeenteraadsverkiezingen aan. Wat dat betekent? Dat gemeenteraden (ook die in Den Bosch dus) in hun laatste jaar veelal niet over hun graf heen willen regeren.