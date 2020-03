Centraal telefoonnummer in Vught voor wie hulp wil bieden of kan gebruiken bij coronacrisis

VUGHT - Vught voor Elkaar komt donderdag met een centraal telefoonnummer voor mensen die hulp willen bieden of juist kunnen gebruiken tijdens de coronacrisis. Ook in Den Bosch is inmiddels zo'n nummer in het leven geroepen.

,,We denken dat we op deze manier een grote drempel weg kunnen halen’’, zegt Frank Mulkens van Welzijn Vught. ,,Er zijn heel veel initiatieven, maar de verwachting en de ervaringen elders is dat de vragen pas komen op het moment dat een instantie er achter staat. Mensen zijn best wel bang om bijvoorbeeld geld te geven voor boodschappen.’’

Vught voor Elkaar is een digitaal platform voor Vught en Cromvoirt dat normaal gesproken vraag en aanbod bij elkaar brengt als het gaat om een klusje in huis, het aan de straat zetten van de kliko of het vastzetten van een knoop. Bij de cornacrisis gaat het om boodschappen doen, de hond uitlaten, medicijnen ophalen of het maken van een praatje.

Elke doordeweekse dag te bereiken

Het centrale nummer 06-51 86 66 60 is samen met de gemeente op poten gezet. Het is vanaf donderdag 19 maart om 10.00 uur te bereiken. En vanaf dat moment doordeweeks van 10.00 tot 15.00 uur.

Vrijwilligers bemannen deze telefoondienst per toerbeurt van 2,5 uur. Het centrale nummer wordt naar hen doorgeschakeld.