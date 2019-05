Centrum Rosmalen en Helftheuvel blijven blauwe zone

DEN BOSCH - De blauwe zone voor kort parkeren op zes locaties in Den Bosch blijft bestaan. Een meerderheid van de Bossche gemeenteraad stemt daar dinsdagavond voor. Dat betekent dus dat ook in de twee grote blauwe zones bij winkelcentrum de Helftheuvel en in het centrum van Rosmalen niet betaald hoeft te worden. Naast deze twee grote zones zijn er nog vier kleine (en tijdelijke) zones in de kernen rond de stad.

Een ruime meerderheid van de raad (24 zetels) is niet tegen het plan van B en W om het parkeren in de gehele gemeente te digitaliseren. Dat betekent dat alle papieren kaartjes, vergunningen en bewonerskaartjes worden afgeschaft en in plaats van controleurs alleen nog scanauto's de weg op gaan om te controleren. Dat zou ook betekenen dat de blauwe zones verdwijnen en er, weliswaar tegen een laag tarief, betaald moet worden.

Doel is niet om te laten betalen

Fractievoorzitter Ralph Geers van de VVD, en initiatiefnemer van de motie die dinsdagavond op een meerderheid van de raad kan rekenen, betoogde drie weken geleden al tegenstander te zijn van het opheffen van de blauwe zone. ,,Het doel van de blauwe zone is om lang parkeren tegen te gaan, niet om bezoekers te laten betalen.’’ De fractie van Rosmalens Belang wees er toen ook op dat in het verleden afgesproken is dat er in het centrum van Rosmalen geen betaald parkeren wordt ingevoerd.