Centrum Rosmalen snel beter bereikbaar en veiliger

Kamp Haaren: De plek ligt in puin, maar een documentai­re houdt de verhalen levend

23 oktober HAAREN - De documentaire ‘Kamp Haaren, leven tussen vrees en vrijheid’ is in première gegaan. Zaterdag werd de film van Ellen van Kempen voor het eerst vertoond tijdens de Vriendendag van Stichting Gedenkplaats Kamp Haaren. Deze vond plaats in gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel, nabij dat andere gijzelaarskamp in de Meierij: Kamp Beekvliet.