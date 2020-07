Centrum voor Tandzorg breidt fors uit Den Bosch en sluit in Groote Wielen

Het Centrum voor Tandzorg (CvT) is voortgekomen uit de gewestelijke schooltandartsendienst. Het verzorgt nog steeds (preventieve) tandartszorg met speciale bussen (dental cars) op basisscholen in Den Bosch, de Meierij en Bommelerwaard. Het CvT is een professionele tandartspraktijk waar iedereen terecht kan voor algemene tandartszorg. Daarnaast heeft het centrum zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in complexe kindertandheelkunde, tandzorg voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en patiënten met angst.

Verduurzamen en besparen

,,Het gebouw aan de Eekbrouwersweg is ons eigendom maar stamt uit eindjaren '70. Het moest hoognodig worden opgeknapt”, zegt bestuurder Ton van Groeningen. ,,We wilden meteen verduurzamen en besparen op energie. Maar die investeringen konden we niet terug verdienen en het plan is toen in de ijskast gezet. Daarna hebben we gekeken of we iets konden doen met onze gehuurde locatie aan de Groote Wielenlaan. Daar zaten een algemene praktijk met zo'n 3000 patiënten en het regionale Centrum voor Bijzonder Tandheelkunde voor de specialistische tandzorg. Door de huur daar op te zeggen en de functies te verhuizen naar Den Bosch konden we het financiële plaatje voor nieuwbouw en verduurzaming wél rondkrijgen.”