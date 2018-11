Centrumbewoners Vught in afwachting van nieuw plan Marktveldpassage

Tijdelijk theater in nieuwe Kaaihal op Tramkade in Den Bosch

6:00 DEN BOSCH - De Verkadefabriek had het plan al, het Theater aan de Parade is aangesloten. Een nieuw te bouwen Kaaihal op de Tramkade die het theater drie jaar graag wil gebruiken als tijdelijk onderkomen. De hal aan de zijde van de Veemarktweg wordt in het onderzoek en de plannen van de directie van beide cultuurinstellingen niet alleen gebruikt voor maximaal 150 door het theater geprogrammeerde voorstellingen, maar is flexibel te gebruiken en in te delen.