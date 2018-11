Centrumgebied Groote Wielen krijgt Vesting en veel groen

ROSMALEN - In nieuwbouwwijk De Groote Wielen staan inmiddels meer dan 3000 woningen. Maar bewoners moeten het nog steeds doen met noodvoorzieningen als het gaat om supermarkten en winkels. Niet heel lang meer. De grove plannen voor het centrum van de woonwijk zijn zo goed als klaar en worden gepresenteerd op 10 december met een inloopbijeenkomst in Windkracht 5.

Het gaat om het stedenbouwkundige plan van bureau SVP en landschapsbureau OKRA in opdracht van gemeente en Heijmans, AM, Rialto, de ontwikkelaars en beleggers.

Ambitieus en modern noemt de gemeente het ontwerp voor het gebied, dat wordt begrensd door de Groote Wielenplas, de Vlietdijk en de Rosmalensedijk. De buurt wordt opgetrokken als een vesting, met in de hoeken torens van appartementen. ,,De vesting komt ook daadwerkelijk een centimeter of 30 hoger te liggen", zegt projectmanager van de gemeente Cees van de Kreeke.

Buiten de Vesting komt een boulevard met bomenrijen. In de zuidpunt, bij de nog aan te leggen brug voor fietsers en voetgangers, worden horeca en winkels geconcentreerd. Hier komen ook twee supermarkten; één ervan onder het groene park langs de boulevard, de andere supermarkt in de zuidelijke punt van de vesting. ,,In die buurt is ook plek voor tussen 10 en 15 dagwinkels", zegt Van de Kreeken. Parkeren ten behoeve van de winkels gebeurt buiten de vesting. De straten in de vesting worden autovrij. Er komen parkeerhoven. De gemeente werkt ook aan maatregelen om doorgaand verkeer te weren.