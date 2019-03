Certitudo neemt voor 120 miljoen onroerend goed van Van Deursen Group over

DEN BOSCH - Certitudo Capital uit Den Bosch neemt voor 120 miljoen euro aan onder meer winkels, winkelcentra, bouwmarkten en woningen in geheel Nederland over van de Van Deursen Group uit Rosmalen.

In totaal wordt ongeveer 700.000 vierkante meter aan winkel- en woonruimte overgenomen. De winkels zijn verhuurd aan onder meer Ahold, Hugo Boss en Hunkemöller. Beide partijen willen niet zeggen om welke panden het in het land gaat.

Panden waar Shoeby in zit

Bij de overname zit ook een aantal panden waar kledingzaken van Shoeby in zitten, maar directeur vastgoed Arno Schneijder van de Van Deursen Group benadrukt dat het alleen om de panden van Shoeby gaat. Het kledingbedrijf blijft eigendom van de in Rosmalen gevestigde bedrijf.

,,Wij geloven in beleggen én ontwikkelen en hebben in een plan opgenomen dat we de beleggingen iets afbouwen’’, aldus Schneijder. Dat gaat dan vooral gebeuren in Nederland en Duitsland zodat er 'meer focus’ is op appartementencomplexen in onder meer Den Haag, Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam en Breda.

Voor directeur Tessa Kuiten van Certitudo Capital past de overname in de combinatie tussen beleggingen en ontwikkelingen 'prima’ bij het Bossche bedrijf. ,,Met de kennis die wij in huis hebben versterken we beide takken alleen maar.’’ Het in 2002 opgerichte bedrijf is een particuliere projectontwikkelaar en vastgoedbelegger en bouwt met de overname de retail-agenda uit. Certitudo is vooral aanwezig in de Randstad en heeft ook in Den Bosch een aantal panden.

