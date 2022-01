Charles de Mooij kondigt vertrek bij het Noordbrabants Museum aan

DEN BOSCH - Na ruim 36 jaar bij het museum werkzaam te zijn geweest, treedt dr. Charles de Mooij in juli 2022 terug als directeur-bestuurder van het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Hij bereikt die maand de leeftijd van 65 jaar.

De Mooij maakte het afscheid dinsdagochtend bekend tijdens een digitale bijeenkomst met de medewerkers van het museum. Op korte termijn wordt gestart met de werving van een nieuwe directeur. Onder leiding van Charles de Mooij groeide het Noordbrabants Museum uit tot één van de drukstbezochte musea buiten de Randstad. Jaarlijks komen er gemiddeld 200.00 bezoekers. Eén van de hoogtepunten was de tentoonstelling Jheronimus Bosch in 2016, die in 12 weken door meer dan 400.000 bezoekers uit 81 landen werd bezocht.

‘Mooie uitgangspositie’

Charles de Mooij over zijn afscheid: ,,Ik ben dankbaar dat ik zoveel jaren in dit prachtige museum heb mogen werken, samen met een fantastisch team van gedreven collega’s en met de niet-aflatende steun van onze subsidiënten en partners. Het museum is financieel gezond, er zijn tot de verbeelding sprekende tentoonstellingen in voorbereiding en er liggen ambitieuze nieuwe plannen. Een mooie uitgangspositie voor de toekomst.’’

‘Heel dankbaar’

Voorzitter raad van toezicht, Eric van Schagen: ,,Wij zijn Charles de Mooij heel dankbaar voor de betekenis die hij gehad heeft voor het Noordbrabants Museum. Gedurende 35 jaar heeft hij met enorme inzet en deskundigheid het museum naar grote hoogte gebracht. De ontwikkeling van het museum zelf, de bijzondere tentoonstellingen en de verrijking van de collectie zijn voor een groot deel aan Charles te danken.”

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om een nieuwe directeur-bestuurder te werven. Charles de Mooij ontving tijdens zijn directeurschap diverse onderscheidingen. In 2016 kreeg hij de gemeentelijke cultuurpenning, in 2017 de provinciale onderscheiding Hertog Jan. In december 2020 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Mooij werd vooral geprezen om zijn professionaliteit, creativiteit en klantgerichtheid. ,,Zijn adagium is: het museum is er voor iedereen. Dat is niet vanzelfsprekendheid in de museumwereld”, werd onder meer over hem gezegd.

Verbouwing en uitbreiding

Charles de Mooij trad in januari 1986 in dienst van het Noordbrabants Museum, waar hij verantwoordelijk werd voor de historische afdeling en voor de organisatie van cultuurhistorische tentoonstellingen. In 1998 werd De Mooij benoemd tot hoofdconservator, in 2000 tot adjunct-directeur. In 2007 volgde hij Jan van Laarhoven op als directeur-bestuurder. In de jaren daarna was hij verantwoordelijk voor de verbouwing en uitbreiding van het museum en de fondsenwerving voor de bijbehorende inrichting.

Met de heropening in 2013 brak voor het museum een periode van groei aan. Het collectiebeleid van het museum kreeg veel aandacht. De aankoop van vier werken van de Brabantse kunstenaar Vincent van Gogh zorgde voor veel publiciteit. Recent werd bekend dat in de toekomst ook de omvangrijke collectie van de particuliere JK Art Foundation als langdurig bruikleen in beheer van het museum komt.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.