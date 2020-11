Charles en Ton hielden hun relatie geheim via brieven

DEN BOSCH - Charles ter Ellen was een jonge economiestudent in Tilburg toen hij voor de eerste keer bij de familie van Tonny Hendriks op bezoek kwam. Hij vergezelde een studiegenoot. Er werd gelachen, er was gezelligheid en het werd een avond om nooit te vergeten. Charles speelde uit blijdschap zo enthousiast de boogiewoogie op de piano dat er een snaar brak.

Tonny was op dat moment nog een jong meisje. Te jong om zeker te kunnen weten dat Charles de liefde van haar leven zou zijn. Daar kwam ze pas jaren later achter, toen Charles inmiddels de overstap naar de HTS in Utrecht had gemaakt maar ondanks de verdere afstand nog steeds regelmatig een bezoekje bracht aan de familie Hendriks. Dat is hij tijdens zijn studietijd altijd blijven doen. Maar dat de twee inmiddels verkering hadden, daar was vrijwel niemand van op de hoogte. Charles en Tonny correspondeerden met elkaar via brieven. Brieven die bij een vriendin van Ton werden afgeleverd zodat haar relatie met Charles nog even geheim kon blijven voor de rest van haar familie. Op 26 november 1960 gaven de twee elkaar het jawoord.

Droom realiseren

Na het huwelijk is het jonge echtpaar naar een flat in Den Bosch verhuisd, waar Charles na een aantal jaren in de wegenbouw te hebben gewerkt, leraar was geworden aan de MTS. Twee kinderen kwamen hier ter wereld. Al snel ontdekten zij het toen nog kleine dorpje Engelen. Ze vonden een bouwgrond en hebben daar hun droom gerealiseerd: ze bouwden een zelf ontworpen huis. Een heerlijke plek waar de komst van een derde kind hun gezinnetje compleet maakte.

Het leven in Engelen beviel uitstekend. Al snel raakten Charles en Ton betrokken bij het sociale leven van het dorp. Charles werd wethouder van de toen nog zelfstandige gemeente Engelen. Hij stak zijn energie in het dorpsblad de Tweeterp, de vereniging Engelens Belang, de bouw van het dorpshuis en had bovendien zijn eigen architectenbureau. Ton zorgde ondertussen voor het gezin en was daarnaast de trouwe, persoonlijke secretaris van haar man.

Nieuwe liefde

Naast het harde werken was er af en toe ruimte voor een vakantie. Tijdens een tripje naar Frankrijk hebben ze een nieuwe liefde ontdekt. Ze kregen een droom. Ze wilden opnieuw samen een huis bouwen, dit keer in Frankrijk. Dat is ze, met de hulp van hun kinderen en vele goede vrienden, uiteindelijk ook gelukt. Na het pensioen van Charles hebben ze hier nog vele jaren samen doorgebracht. Een paar jaar geleden verkochten ze de woning aan hun zoon. De Franse zon hebben ze inmiddels dus achter zich gelaten, maar genieten doen ze nog iedere dag. Van hun relatief goede gezondheid, hun heerlijke huis, hun tuin en hun fijne vriendenkring in Engelen. Maar natuurlijk ook van hun kinderen, die allemaal een partner hebben en inmiddels ook voor vijf kleinkinderen hebben gezorgd.