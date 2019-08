Chauffeur (18) heeft vier weken vrachtwagenrijbewijs en rijdt zich vast in Bossche stationstunnel

Via de stationstunnel op weg naar de Turkse supermarkt in winkelcentrum Boschveld. Goed vijftig meter verder ineens een hels kabaal als hij het dak van zijn vrachtwagen aan flarden rijdt op de bovenkant van de tunnel. De doorgang is 3.50 meter hoog, de vrachtwagen bijna 4 meter....

,,Ik lette bij het nemen van de bocht op iemand die naast de weg in het plantsoen aan het werken was", verontschuldigt Ruben zich een uurtje later. ,,Ik heb die waarschuwingsborden helemaal niet gezien.”

Niet eerste die zich vastrijdt

Die twee borden staan er echt, maar Ruben is niet de eerste chauffeur die zijn vrachtwagen vastrijdt onder de tunnel. De afgelopen jaren was het veel vaker raak. Zo vaak zelfs dat de gemeente in 2014 aan de westkant van de tunnel een hoogtebegrenzer heeft geplaatst. Net voorbij de rotonde. Als vrachtwagens die hoger zijn dan 3.50 meter die passeren raken ze wat kettingen zodat ze kunnen horen dat er iets niet klopt. In ieder geval ruim voordat de tunnel zelf opdaagt.

Geen hoogtebegrenzer

Aan de oostzijde van de tunnel ontbreekt zo'n hoogtebegrenzer, weet de jonge chauffeur nu ook. Waarom eigenlijk? ,,Die hoogtebegrenzer is er in 2015 gekomen vanwege de bescherming van de kwetsbare fietsbrug in het fietspad langs de Magistratenlaan. Aan beide zijden staan borden die de hoogtebeperking aangeven. Het is dan de verantwoordelijkheid van de chauffeur als hij dan toch de tunnelbak inrijdt", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Was wel heftig

Collega's van transportbedrijf Kivits Drunen kwamen later op de ochtend naar de tunnel om de vastgelopen vrachtauto te ontzetten. Ruben was toen al weer bekomen van de schrik. ,,Maar toen het gebeurde was het wel heel heftig.” Gelukkig is er alleen materiële schade. En Ruben zal zeker op de vrachtwagen blijven rijden. Ten slotte was dat altijd zijn droom. Kan ook bijna niet anders als je vader en een aantal ooms ook al jaren beroepsmatig achter het stuur zitten.