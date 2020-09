Chauffeur rijdt met gestolen vrachtwagentje over A2 zonder rijbewijs en onder invloed

Vertrek Kagie uit Bossche politiek is niet meer zo zeker, hij moet sollicite­ren voor wethouders­stoel in Pijnacker

10 september DEN BOSCH - Raadslid en oud-wethouder Paul Kagie in Den Bosch is ongewild betrokken bij een soap rond een bestuurscrisis in Pijnacker-Nootdorp. Kagie is kandidaat om wethouder te worden in de gemeente onder de rook van Zoetermeer, maar zal dan eerst een soort van sollicitatiegesprek moeten voeren met vertegenwoordigers van de acht partijen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.