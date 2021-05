Chauffeur van Helvoirts bedrijf schiet te hulp bij eenzijdig ongeval op snelweg en wordt ‘als dank’ bestolen

Onderzoek overval veiling­huis loopt vast. Gewapende mannen nog spoorloos

3 mei DEN BOSCH - Het onderzoek van de politie naar de overval in november vorig jaar op het Bossche veilinghuis Korst van der Hoeff is vast gelopen. In februari leverde een oproep in het tv-programma ’Bureau Brabant’ dertig tips op.