Checkpoint Charlie sluit af met Jimi van The Voice Senior

Bossche amateurar­che­o­loog Angelo van den Bergh: ‘Ineens hing er een kanonsko­gel aan’

6:30 DEN BOSCH - Bosschenaar Angelo van den Bergh (25) vindt van alles als amateur-archeoloog. Hij gaat geregeld op pad met magneet en detector. In de donkere huiskamer springt een glanzende vitrine in het oog. Er zijn geen speciale serviezen of snuisterijen te zien. Maar wel een paar eeuwenoude donkere kanonskogels, handenvol Romeinse munten, speerpunten en musketkogels met het formaat van een knikker. Ze zijn gevonden door Van den Bergh.