Chris Broekmeulen overleden (68), huisarts en nog veel meer in en voor Den Bosch

De in Kerkdriel geboren Broekmeulen ging naar het Sint-Janslyceum in Den Bosch en studeerde huisartsgeneeskunde aan de universiteit in het Belgische Leuven. Hij begon in de praktijk van huisarts Vaanholt aan de Baden Powellstraat en werd later eigenaar van de huisartsenpraktijk Medizz aan de Rompertsebaan, met vanaf 2012 ook een vestiging aan de Copernicuslaan.



Broekmeulen nam met Medizz per 1 januari van dit jaar officieel de praktijk van huisarts Van der Rest over, die onder hetzelfde dak aan de Rompertsebaan zat. ,,De drive van Broekmeulen was om er één groot gezondheidscentrum van te maken’’, weet praktijkmanager Ilse Kusters die negentien jaar met hem samenwerkte. ,,Een enthousiaste en betrokken huisarts. Die er ook altijd was voor dak- en thuislozen.’’