Chris en Janny weten wat liefde op het eerste gezicht inhoudt

Man (18) uit Vught loopt dubbele kaakbreuk op na mishande­ling in Den Bosch, politie zoekt filmende getuigen

20 augustus DEN BOSCH - Een 18-jarige man uit Vught is zondagochtend rond 05.00 uur ernstig mishandeld in Den Bosch, op de Parade ter hoogte van café ‘t Pumpke. Hij liep daarbij een dubbele kaakbreuk op. De politie is op zoek naar getuigen.