Christine Le Duc in Den Bosch voorgoed gesloten

Video Verbin­dings­weg tussen A59 en A2 weer vrij, gekantelde vrachtwa­gen vol drank geborgen

11:55 DEN BOSCH - Een vrachtwagen is gekanteld op de A59 ter hoogte van knooppunt Hintham bij Den Bosch. De verbindingsweg tussen de A59 en de A2 was het grootste gedeelte van de ochtend afgesloten, maar is inmiddels weer vrij. De truck was geladen met drank en parfum.