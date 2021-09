Cliënten Cello te gast op Binnendieze: we hadden veel meer boten kunnen vullen

Voor veel cliënten van Cello was het boottochtje over de Binnendieze gisteren het eerste uitstapje sinds lang. ‘Schipper bedankt, schipper bedankt’

167 cliënten van zorgorganisatie Cello mochten maandag varen op de Binnendieze in Den Bosch. ,,Maar ik had wel het dubbele aantal kunnen meenemen", zei coördinator Marianne van de Steen. Het was voor de meeste cliënten echt pas de eerste buitenactiviteit sinds heel lang en daarom helemaal niet erg om even te moeten wachten voordat ze aan boord konden.

Ik heb geen keuze

Corrie de Lange (81), Marijke van Vugt (51) en Cor Gray wonen bij Cello in Haaren en wachten met vrijwilliger Jeanne Pijnappels tot ze kunnen afdalen naar de steiger achter het carnavalsmuseum aan de Zusters van Orthenpoort. Corrie en Marijke kwamen bij Cello in Haaren wonen toen hun echtgenoten overleden. Corrie is een echte Bossche, haar ouderlijk huis stond maar een paar meter van de Binnendieze af. Marijke mag dan in Vught zijn geboren, de meeste jaren woonde ze in Den Bosch. Ze kennen de stad goed, en hebben ook al eens de tocht op de Binnendieze gemaakt. ,,Het liefst zou ik nog in Den Bosch wonen", zegt Marijke. ,,Maar ja, ik heb geen keuze.” Met veel plezier stappen ze deze middag weer in.

Volledig scherm De middagploeg van het KW1-college die de passagiers veilig in en uit de boten hielpen: Guy, Jelle, Lotte, Felix, Dirk en Gijs. © Paul Roovers/BD

Traditie Kring

Het is inmiddels een jarenlange traditie dat de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch mensen met een beperking op een maandag in september een boottochtje aanbiedt. Maar ook hier strooide corona enige tijd roet in het eten.

Zeven boten heeft de Kring deze dag tot zijn beschikking, en veertien schippers. De helft draait ochtenddienst, de anderen hebben middagshift. Rein Klaase en Anton van de Wielen hebben deze keer de dag georganiseerd namens de Kring. Met behulp van lokale ondernemers kunnen ze de deelnemers na afloop van elke tocht in het museum trakteren op koffie, broodjes en gebak.

Maar deze dag kan ook niet zonder de laatstejaars studenten van de opleiding Orde en Veiligheid van het Koning Willem I College, die de passagiers van wie sommigen in een rolstoel, veilig in en uit de boten helpen en de trap op. Zoals deze middag Guy, Jelle, Lotte, Felix, Dirk en Gijs. ,,Is weer eens wat anders", zegt Lotte. ,,Het is heel dankbaar, deze mensen zijn blij met iets kleins.”

Albert op de accordeon

Terwijl de laatste boten deze middag onder de brug in de Zusters van Orthenpoort doorvaren, speelt daar Albert de vrolijke noten uit zijn accordeon. Hij woont ook bij Cello in Boxtel, heeft de rondvaart al gehad en trakteert de anderen de rest van de dag op muziek.

Als weer een boot aanmeert aan de steiger zingen clienten en vrijwilligers luidkeels: ‘Schippers bedankt, schippers bedankt, schippers, schippers, schippers bedankt’.

Volledig scherm Albert uit Boxtel speelde op zijn accordeon op de brug in de Zusters van Orthenpoort © Paul Roovers/BD