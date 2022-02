Clinics om jongeren uit de gemeente Vught te leren meer voor zichzelf op te komen: hoe moet je lobbyen en hoe werkt democratie?

VUGHT - Hoe ga je in debat, hoe moet je lobbyen en hoe werkt democratie? Deze en meer vragen moeten een antwoord krijgen in een talentenprogramma voor jongeren van 14 tot en met 21 jaar uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

De clinics worden vanaf maandag in het gemeentehuis van Vught georganiseerd door initiatiefnemers Hilda Spelt en Maurits Bouma (18).

‘Meedenken en -doen’

,,Vught wil dat haar inwoners meer meedoen en -denken. Dit initiatief past in dat streven”, zegt Spelt. ,,We willen jongeren leren hoe ze invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij”, vult Bouma aan. ,,De bijdrage van jongeren is bijna nihil. De belangen van jongeren worden geregeld over het hoofd gezien.”

Bouma studeert politicologie in Nijmegen. ,,Politiek is mijn ding”, zegt hij. ,,Ik was jongerenambassadeur en heb via het Maurick College in een Europees Parlement voor scholen gezeten. Daar is mijn interesse voor politiek ontstaan.”

Jongerenraad

Hij polste in 2020 onder zo’n duizend jongeren of er belangstelling was voor een jongerenraad in Vught. ,,Aanvankelijk bleek dat zo’n zeventig jongeren daar iets voor voelden. Ik heb hen mailtjes gestuurd, maar nauwelijks reacties gehad. Het komt ook omdat jongeren tegenwoordig veel te doen hebben.”

,,Er was ooit een jongerenraad in Vught”, vervolgt hij. ,,Die is een stille dood gestorven. Jongeren raken afgeleid, moeten studeren of zitten liever achter de Playstation. Maar als je ze nu al weet te engageren betekent het vaak dat ze later verder komen. Het staat goed op je CV.”

Gemêleerd gezelschap

Spelt en Bouma benadrukken dat de clinics gratis zijn en enkele uurtjes per maand kosten. Het talentenprogramma start met tien jongeren. ,,Een gemêleerd gezelschap van alle leeftijden en opleidingsniveaus”, aldus Bouma.

,,We willen de brug tussen atheneum en bijvoorbeeld vmbo-t verkleinen”, zegt Spelt. ,,Je kan en mag je stem ook laten horen als je op een andere opleiding dan een gymnasium zit. Het gaat erom dat iedereen in het openbaar leert spreken.”

Zelf beslissen

Volledig scherm De flyer van het Jongeren Talent Programma dat maandag in Vught begint. © eigen afbeelding De clinics met gastsprekers uit binnen- en buitenland moeten tot een evenement of activiteit voor jongeren leiden die door de deelnemers is georganiseerd. Het startbudget is nul euro. De jeugd moet zelf met ideeën komen, plannen maken en voor geld zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door te lobbyen bij de politiek en/of op zoek te gaan naar fondsen of andere middelen om zo diensten of eventueel goederen binnen te halen.,,Misschien iets met theater of de oprichting van een jongerenraad”, geeft Spelt als voorzet. ,,De jongeren mogen zelf beslissen.”

Van de Mortels en Ruttes

Bouma: ,,De Van de Mortels en Du Maines of Ruttes voor de toekomst? De clinics zijn niet per se bedoeld om jongeren klaar te stomen voor een politieke carrière. Het gaat vooral om persoonlijke ontwikkeling. Als je je na de lessen beter voelt bij bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, is dat ook winst.”

Of de clinics een aanzet zijn voor een jongerenraad in Vught? ,,Ik heb tijdens studiereizen gezien dat veel gemeenten in Noorwegen een jongerenraad hebben. Daar werkt het”, zegt Spelt. ,,Het is belangrijk dat mensen kennis met elkaar delen en voor zichzelf opkomen. Iedereen heeft talenten. Daar ontstaan mooie dingen uit.”

Meer informatie via: talent@ijsiq.com