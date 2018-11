Clown en zorgverlener Doeke komt met een koffer vol met klets

Kooreneef na 25 jaar liedjes schrijven voor Borsato en Meeuwis zelf het podium op, met dochter Brechtje

11:24 DEN BOSCH – Tekstdichter Han Kooreneef van zingend Nederland gaat zelf het podium op. De Rosmalenaar die liedjes schrijft voor Marco Borsato, Ruth Jacott, Guus Meeuwis en Jeroen van der Boom is medio december te zien en te horen in het Theater aan de Parade in Den Bosch.