CO2-winst sloop Coudewater hoog: 5000 bomen

Maar liefst 51 gebouwen zijn er de afgelopen tijd gesloopt op landgoed Coudewater in Rosmalen in verband met de herontwikkeling van het fraaie lommerijke gebied. Nou is gesloopt niet helemaal de juiste term, want waar mogelijk zijn spullen opnieuw gebruikt. Dat heet dan de oogst van de sloop. Bijvoorbeeld deuren en ramen die elders opnieuw kunnen worden gebruikt, ijzer en aluminium etc. ,,Op deze manier hebben we 243 ton (243.000 kilo) Co2 bespaard", zegt projectontwikkelaar Hans Hartman. ,,Dat staat ongeveer gelijk aan de 5000 bomen die een jaar lang groeien en zuurstof maken.”

Geen bomenkap

Hergebruik beton

Bij de sloop is een enorme berg puin en betongruis overgebleven. Dat wordt gebruikt als ondergrond voor nieuw paden en wegen op het landgoed. ,,We hadden het liefst gezien dat ook het beton zou worden hergebruikt. Want cement is een van de meest milieubelastende bouwmaterialen. NewHorizon heeft al wel een installatie in gebruik en kan daarmee 60 procent van ingezameld beton weer hergebruiken. We hebben gekeken of we dat beton voor onze nieuwbouw kunnen inzetten. Maar er is pas één fabriek, in Zaandam. We moeten dan zoveel vrachtauto's over grote afstand laten rijden dat er van milieuvoordeel helemaal geen sprake meer is.”