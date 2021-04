COC Noordoost-Brabant strijkt neer op de Tramkade en droomt al van een gayfeest

DEN BOSCH - Het COC Noordoost-Brabant heeft haar intrek genomen in het Ketelhuis op de Tramkade in Den Bosch. Daar kan het de komende vijf jaar terecht voor het organiseren van vergaderingen, ontmoetingen en wellicht ook een gayfeest.

De vraag of de belangenbehartiger voor lhbti’ers oren had naar een plekje in het Ketelhuis op de Tramkade werd opgeworpen door beheerder De Conceptenbouwers. In januari was de zaak beklonken, maar het echte opknappen, inrichten en aankleden moet nog gebeuren.

,,Vanwege corona kunnen we nu niet mensen oproepen van ‘goh, kom zaterdag een dag mee klussen’ en dan doen we dat met een man of tien. Dat schuiven we eigenlijk nog steeds een beetje voor ons uit ’’, vertelt Anja van Hout, samen met Marvin van Erp voorzitter van COC Noordoost-Brabant. ,,We hopen in het najaar een grand opening te kunnen organiseren en vandaar ook dat we nog geen ruchtbaarheid aan onze verhuizing hebben gegeven.’’

Weg aan de Schilderstraat

Het COC bivakkeerde de afgelopen jaren samen met ontmoetingsplaats Bij Katrien en Quiet Den Bosch in de Bank van Leening aan de Schilderstraat. Daarvoor zaten ze met zijn drieën in het voormalige Koningstheater aan de Triniteitstraat.

Van Hout: ,,We zijn in goed overleg weggegaan aan de Schilderstraat. We zijn blij met de nieuwe locatie. Het is een leuke plek en we denken dat we daar echt wel een soort huiskamer voor het COC in kunnen richten. Het Ketelhuis is overdag in gebruik voor workshops en dat soort dingen, maar ’s avonds staat het leeg en dat is juist de tijd waarin wij activiteiten willen organiseren.’’

Ze denkt daarbij aan vergaderingen, huiskameravonden en bijvoorbeeld een spelletjesavond voor de leden, maar wellicht ook aanhaken bij een roze activiteit in de Verkadefabriek. ,,Die heeft al eerder een gay film week gehad. Een idee zou kunnen zijn om zo’n film in het Ketelhuis na te bespreken, ik noem maar wat. En hopelijk dat we samen met het Werkwarenhuis en andere uitbaters op de Tramkade in de toekomst misschien een keer een leuk gayfeest kunnen organiseren. Ik hoor vaak dat daar veel behoefte aan is.’’