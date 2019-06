Cocaïne en heroïne gevonden in café Starlight Den Bosch, een persoon aangehouden

De politie kreeg informatie binnen over mogelijke handel in verdovende middelen . Daardoor kwamen er zo’n vijftig agenten, waarvan twintig van het arrestatieteam, om het café te doorzoeken. Alle hoeken en gaten werden bekeken.

De aanwezige bezoekers werden gefouilleerd. Een 38-jarige man werd aangehouden omdat hij cocaïne in zijn auto had liggen. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De heroïne en cocaïne die aan werd getroffen in het café is in beslag genomen en wordt vernietigd.