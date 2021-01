Cocaïnepersen gevonden in woning Den Bosch, bewoner aangehouden

Er ging in Den Bosch voor tienduizen­den euro's de lucht in met Nieuwjaar... aan groene deelscoo­ters

13 januari DEN BOSCH - Honderden deelscooters werden door GO Sharing ter bescherming naar binnen gehaald en alle overige scooters werden naar plekken gedirigeerd waar camera's hangen en sociale controle is. Toch werden er rond Nieuwjaar in Brabant tientallen opgeblazen. Maar dat weerhoudt GO Sharing er niet van om het aantal scooters in Den Bosch te willen gaan verdubbelen, minstens.