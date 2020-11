Coen uit Vught en Jolie zijn een jaar lang boegbeeld van het bedrijf van Nikkie Plessen

Oproep Rosmalens Belang en 50PLUS: ‘Sluit de Driesprong af’

28 oktober ROSMALEN - Volgens de gemeente valt de onveiligheid op de Driesprong wel mee en worden er geen maatregelen genomen, maar Rosmalens Belang en 50PLUS geven niet op. ,,Handhaaf of maakt het gebied onmogelijk voor snor- en bromfietsers’’, vraagt Antoon de Groot namens Rosmalens Belang. ,,Het is een puinhoop, we moeten er écht iets aan doen’', reageert Wim Plasmeijer van 50PLUS.