Cokky van Dongen: ‘Ik kan niet wachten tot de Verkadefabriek weer open is’

,, De afgelopen 25 jaar woonden we op De Vutter. Mijn man begon er een bedrijf en had een fijne werkplaats die groot genoeg was voor mijn repetities. Maar hij verkocht zijn bedrijf, de kinderen zijn het huis uit, dan wil je ergens anders wonen dan op een bedrijventerrein. Het centrum van de stad is niet te betalen als je een beetje ruimte wil. Dan kun je wel achterin de Maaspoort gaan wonen, maar hier hebben we alle voorzieningen voor onze deur en staan we zo op het treinstation. Daarom werd het Vught.”