Collectief van kunstenaars al uit Kruithuis, terwijl komst museum nog wordt onderzocht

Dat betekent ook dat een zoektocht samen met de gemeente naar een nieuwe (kantoor)locatie nog niet gelukt is en STOK vooral zoekt naar ruimte om de leden te laten exposeren. Het komend jaar wordt vooral geëxposeerd in het Theater aan de Parade en wordt er ook nog gekeken naar andere locaties.

Inboedel voorlopig in Kruithuis

De gemeente geeft ook in 2019 nog wel de jaarlijkse subsidie van 10.000 euro voor huisvesting. En de inboedel blijft voorlopig opgeslagen in het Kruithuis. Dat staat in de antwoorden van het college van B en W op vragen van de PvdA te lezen.

Eind december 2017 liet het college in een brief aan de gemeenteraad weten dat STOK te kennen was gegeven tot aan het einde van dit jaar in het Kruithuis te kunnen blijven. Maar ook dat het tijdelijk gebruik kan worden verlengd tot de definitieve invulling bekend is.