College van Bestuur HAS Hogeschool compleet met komst Van Geenen

Week van de jonge mantelzor­ger: oud zonder echt kind te zijn

DEN BOSCH - Hoe breekbaar was ze aan de binnenkant en hoe sterk is ze nu. Eveliene Pas (22) is opgegroeid met zorgen en was vooral bezig met volwassen zaken. ,,Ik ben van jongs af aan mantelzorger, omdat ik ook niet beter wist.'' Wát ze dan thuis dag in dag uit deed, wil ze niet kwijt. Té privé. ,,Ik werd thuis geconfronteerd met taken waar ik niets mee te maken wilde hebben. Ik wilde normaal zijn.''