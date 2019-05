Colts van The Dukes gehuldigd op stadhuis

‘We are the boys of The Dukes and we come from Den Bosch’. Onderweg vanaf het clubhuis aan de Limietlaan naar het stadhuis ontsnapte het clublied herhaaldelijk uit de kelen van de Colts. Dat zorgde onder omstanders voor nogal wat verblufte reacties, niet in de laatste plaats vanwege de opvallend zware basstemmen waarmee de knapen van zeventien en achttien jaar de aandacht trokken. Allen droegen ze fier de herkenbare clubdas, wat hun gemeenschappelijkheid onderstreepte. In het voorste gelid liep aanvoerder en jeugdinternational Miggel Voets, die zo nu en dan triomfantelijk zwaaide met de imposante Colts Cup.