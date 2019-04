Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W): ‘Houd rekening met de zorgen van bewoners en benut de Betuweroute beter’

,,Vrachtwagens mogen niet over bepaalde wegen of door tunnels maar de goederentreinen sturen we dwars door steden en dorpen", reageerde SP-er Cem Laçin op het agendapunt over de nieuw aan te leggen verbindingsboog Meteren-Boxtel (Zuidwestboog). Een verbinding tussen de Betuweroute - een spoorlijn voor goederentreinen - en de spoorlijn Utrecht/’s-Hertogenbosch die volgens de staatssecretaris nodig is voor betere benutting van de in 2007 in gebruik genomen goederenspoorlijn, het verminderen van de overlast op de Brabantroute en het creëren van extra ruimte voor personentreinen. ,,Niet elke bestemming is via de Betuweroute bereikbaar. De nieuwe Meterenboog is nodig om af te buigen naar het zuiden en van groot belang", aldus Van Veldhoven.