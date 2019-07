Commotie over receptie van Marokkaanse consul in Van der Valk-hotel Vught

De Marokkaanse consul generaal Khalid Guelzim en zijn vrouw geven dinsdag een receptie in het Van der Valk hotel in Vught. Ze vieren dat de Marokkaanse koning Mohammed VI twintig jaar op de troon zit. Het troonfeest is het belangrijkste burgerlijke feest in Marokko maar valt niet bij iedereen in goede aarde. De tegenstanders van dit feest in Nederland roeren zich op Facebook en Twitter en stuurden brieven naar Van der Valk en de Koninklijke Horeca Nederland.