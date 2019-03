Commotie rond natuurspeelplek in de Maaspoort

DEN BOSCH - Enkele omwonenden in de Maaspoort in Den Bosch vrezen extra overlast door de aanleg van een waterpomp voor een natuurspeelplek. De handpomp voedt halve boomstammen met water. Dat stroomt dan richting rivier. De pomp zou in de Empelse Waard ter hoogte van de Maasboulevard moeten komen.

Twee bewoners betoogden gisteren bij de hoorzitting van de Commissie voor bezwaarschriften dat er bij hen voor de deur al veel overlast is. ,,Drugstransacties, koeien die uitgedaagd worden, bomen die in brand worden gestoken of vernield en nesten van oeverzwaluwen die zijn verstoord", somt één van hen op. ,,De dag is voor de spelende kinderen. Wat gaat er straks bij die waterpomp in de avond gebeuren?"

Volgens de commissie laat het bestemmingsplan de bouw van een waterpomp in het gebied toe. ,,Er is één hobbel die moet worden genomen", aldus de voorzitter. ,,Het gebied heeft ook de bestemming 'rivierbedding'. In zo'n bedding mag eigenlijk niet gebouwd worden in verband met de waterhuishouding. Dat is de afweging die we moeten maken. Dat is wrang voor u. Uw bezwaar gaat over geluid-, parkeer-, stankoverlast en drugsgebruik."

