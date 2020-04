Complete Parade na de crisis voor horeca als steun in Den Bosch

DEN BOSCH - Vreemd en ongemakkelijk is het wel om in een tijd dat horecabedrijven vanwege de coronacrisis verplicht gesloten zijn, te discussiëren over een horecavisie voor de komende jaren. De aandacht van de Bossche politiek ging donderdagavond tijdens de commissie bedrijvigheid dan ook vooral uit naar steun op korte(re) termijn. De meest opvallende suggestie: als de omgangsregels versoepeld worden zou de gehele Parade tot 1 oktober door de horeca gebruikt moeten kunnen worden.

Wethouder Jan Hoskam van financiën was daar tijdens de videovergadering van de commissie bedrijvigheid niet direct enthousiast over. ,,We gaan volgende week met de horeca-ondernemers in de gemeente aan tafel om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Op korte en op langere termijn. Maar we hebben in Den Bosch ooit eens vastgelegd dat de Parade een stilteplein is en de Markt een drukteplein.’’

Kappers- en kledingzaken

De wethouder wees er verder ook op dat niet alleen de horeca slachtoffer is van de immense gevolgen van de coronacrisis. ,,Maar bijvoorbeeld ook kappers- en kledingzaken staan voor een kolossale opgave. We moeten kijken hoe we hier als gemeente uit gaan komen, ook financieel. We hebben de gemeenteraad beloofd om snel met een eerste overzicht van de financiële gevolgen voor de gemeente te komen.’’

Terrassen om 23 uur dicht

Wethouder Jan Hoskam.



Voor zaken als café Herman aan het Hinthamereinde en café Buurt aan de Koningsweg zou een nieuwe regel kunnen gelden waarbij de terrassen om 23.00 uur dicht moeten. Die cafés betalen evenveel precario als cafés met terrassen in het centrum die langer open moeten blijven.

Raad maakte bewuste keuze

Dat laatste steekt een groot aantal partijen. Maar ook hier was Hoskam duidelijk over. ,,De gemeenteraad heeft zelf in november 2018 om de huidige regels van precario gevraagd. Die zijn nu doorgevoerd en de raad kan daar op terugkomen, maar het was destijds wél een bewuste keuze.’’

Proef openingstijden