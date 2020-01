‘Complimenten’ van het OM voor Bossche autobende: ‘Het was een goedlopend bedrijf’

Drammerig? Dat vindt Judith Hendrickx, de groenste dame van Den Bosch, juist een compliment

13 januari DEN BOSCH - Omdat idealen soms belangrijker zijn dan ambities, richtte ze tien jaar geleden De Bossche Groenen op. Maar eigenlijk wilde Judith Hendrickx boswachter worden! Nee, toch een bloemenwinkel beginnen. Of een eettentje, hier in de stad: leek haar óók leuk, want ze kookt graag, “vanzelfsprekend alles vers en biologisch, hè.”