Concert van Edwin Evers Band op Parade: Wolter Kroes in voorprogramma

video Mariabeeld in Sint-Jan is tientallen jaren ouder dan gedacht

10 april DEN BOSCH - Het Mariabeeld in de Bossche Sint-Jan is tientallen jaren ouder dan werd aangenomen. Dat is gebleken uit onderzoek dat expert Arnold Truyen heeft verricht. Truyen maakte dit woensdagochtend bekend. ,,We zijn heel blij om dit te weten. Op basis van het Mirakelboek gingen wij er vanuit dat het beeld uit 1340 was. Maar het moet gemaakt zijn tussen 1270 en 1310.’’ Dat zegt Ted Sanders namens de Broederschap die het onderzoek heeft laten uitvoeren.