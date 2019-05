Concurrentie: Breda en Den Bosch gaan op voor songfestival

Column Kan vrijwilli­ger op een stembureau nou echt geen kopje koffie krijgen?

7:04 Za 25 jun. Zit je een héle dag als vrijwilliger op een stembureau, krijg je geen eens een kopje koffie. Of nou ja, als je koffie wilt, moet je de volle mep betalen. Schande, aldus Joep Gersjes van Lokaal Gestemd over de nijpende situatie van dorstige stembureauleden in de Verkadefabriek. Tijd voor politieke vragen.