Container die leidde tot dood van 27-jarige Vughtenaar stond er ‘illegaal’

2 oktober HELVOIRT - Op de Cromvoirtsedijk in Cromvoirt is vrijdagmiddag een grote hoeveelheid gedumpte asbestplaten aangetroffen. Eerder op de dag werd in het buitengebied Margriet tussen Helvoirt en Drunen ook al een dump van asbestplaten ontdekt. Volgens de politie gaat het om twee keer zo'n honderd vierkante meter. Beide plekken zijn afgezet.