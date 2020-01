Container vuurwerkresten op gemeentewerf Vught vat vlam

Ziekenhui­zen in Tilburg, Den Bosch en Uden: drukte viel mee deze jaarwisse­ling

11:38 Rust is natuurlijk een relatief begrip, tijdens een nieuwjaarsnacht op de spoedeisende hulp, maar tóch: de ziekenhuizen in Tilburg, Den Bosch en Uden blikken terug op een jaarwisseling die alleszins redelijk verlopen is.